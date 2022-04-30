وزير الخارجية الروسي: إذا اعتبرنا أنفسنا في صراع مع الناتو سيزيد خطر اندلاع حرب نووية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن موسكو لا تعتبر نفسها في حرب مع حلف شمال الأطلسي (الناتو).



وتابع "إذا اعتبرنا أنفسنا في صراع مع الناتو سيزيد خطر اندلاع حرب نووية، ولا يمكننا أن نسمح بذلك".

وأضاف لافروف "لا نهدد أحدا بالحرب النووية، لكن الغرب هو من يتحدث عن ذلك".

ومضى قائلا "أي شحنات أسلحة أجنبية تتجه إلى أوكرانيا هدف مشروع لنا".

ولفت وزير الخارجية الروسي إلى أن المحادثات مع كييف متوقفة بسبب "ألاعيب" أوكرانيا.

وأوضح "لن نسمح بتطبيق أي ضمانات أمنية مقدمة إلى أوكرانيا من الغرب على شبه جزيرة القرم أو المناطق الشرقية".

في المقابل، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، إن هناك احتمالات كبيرة بتوقف محادثات السلام مع موسكو.

وألقى زيلينسكي باللوم على الغضب الشعبي بشأن ما قال إنها "فظائع" ارتكبتها القوات الروسية.

ونقلت وكالة أنباء إنترفاكس أوكرانيا عن الرئيس لصحفيين بولنديين "الشعب (الأوكراني) يريد قتلهم، عندما يكون هناك هذا النوع من المواقف، هناك أمور يصعب الحديث فيها".