وزير الخارجية الأمريكي: نرحب بالخطوات المتخذة لإرساء دعائم إنهاء النزاع في إثيوبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

رحب أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، الجمعة، بالخطوات المتخذة لإرساء دعائم إنهاء النزاع في إثيوبيا.



وتابع بلينكن في تصريحات للصحفيين "ندعم الوصول لحل سياسي شامل لإنهاء الانقسام في إثيوبيا وضمان الأمن والسلام لكل من يعيشون على أراضيها".

ومضى قائلا "نحث الآن الأطراف.. على اغتنام الفرصة لتعزيز وقف إطلاق النار عن طريق التفاوض بما في ذلك الترتيبات الأمنية اللازمة".

وأضاف "ندعو لإعادة الخدمات الأساسية في تيجراي بشكل عاجل".

ويدور صراع بين أديس أبابا وجبهة تحرير تجراي إثر اتهام الحكومة الفيدرالية في الـ4 من نوفمبر/تشرين الثاني عام 2020 للجبهة بالاعتداء على القيادة الشمالية لقوات الجيش في مدينة مقلي عاصمة الإقليم.

وتصاعدت المواجهات عقب تمدد جبهة تحرير تجراي إلى مناطق واسعة بإقليمي أمهرة وعفار نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قبل أن يتمكن الجيش الفيدرالي والقوات الخاصة بإقليمي عفار وأمهرة، إلى إعادة جبهة تحرير تجراي لإقليم تجراي مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي.