مصرع 7 أطفال في انقلاب تروسيكل بترعة في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

لقي 7 أطفال مصرعهم، اليوم السبت، في انقلاب تروسيكل محمل بالعمال داخل ترعة أمام كوبري السوالم في مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.

انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الإنقاذ النهري إلى موقع الحادث و تبين وفاة كل من محمد أمين العبد 13 عامًا، عبد الرحمن رضا محمد خليفة 14 عامًا، هادي هشام بدران 13 عامًا، سالم محمد علي سالم 13 عامًا، محمد عبد المنعم شعبان 14 عامًا، أحمد السيد طه عبيد 13 عامًا، أحمد عز الاسيوطي 14 عامًا، كما نجحت الجهود في انقاذ 4 آخرين.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى إيتاي البارود العام وحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.