ليس لعطل التابلت.. وزير التعليم: لهذه الأسباب وضعنا جدول الامتحانات البديلة لأولى وثانية ثانوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن الامتحانات البديلة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي ليست لعطل التابلت أو المنصة ولكن لظروف خارجة عن الإرادة مثل مرض الطالب أو غيابه بعذر أو انقطاع الكهرباء وليس لأسباب فنية.

وأضاف شوقي، في تصريحات له عبر أحد جروبات التعليم، أن كل قرارات الوزارة نهائية ولأسباب وجيهة، مطالبًا بالالتزام بها وتوفير الوقت للتحضير الجيد.

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، الجداول الخاصة بامتحانات طلاب الصف الأول والثاني الثانوي الذين قد يمنعهم حدوث أي عطل تقني من أداء الامتحان الإلكتروني في نهاية العام الدراسي 2021/2022، والتي من المقرر أن تعقد في الفترة من 11 إلى 26 مايو 2022.

ووفق الجدول فأنه سيتم إجراء الامتحان البديل للطلاب الذين لم يتمكنوا من أداء الامتحان الإلكتروني بسبب ظروف خارجة عن إرادتهم على مدار 3 أيام في الفترة من 30 مايو إلى 1 يونيو 2022، على أن تعقد الامتحانات ورقيًا وتكون نوعية الأسئلة اختيار من متعدد.

وشددت الوزارة أنه إذا حدث أي عطل بالكهرباء أو جهاز "التابلت" أو الخادم المدرسي بالنسبة لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي الذين لهم الحق في أداء الامتحانات إلكترونيًا (المنتظمين، والخدمات، .. ) أثناء تواجدهم بلجنة سير الامتحان يتم تحرير محضر إثبات حالة موقع من مدير المدرسة ومسئول التطوير التكنولوجي باللجنة.