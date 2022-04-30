​الزراعة: 65 ألف فدان قمح في توشكى وزيادة نقاط الاستلام من الفلاحين إلى 450

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة، إن مساحة القمح في مشروع توشكى تبلغ حوالي 65 ألف فدان من إجمالي مساحة 110 آلاف فدان تمثل المرحلة الأولى من المشروع، مشيرًا إلى أن باقي المساحة مزروعة بأجود أنواع النخيل.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن هناك متابعة مستمرة من قبل القيادة السياسية لملف توريد القمح، بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة التموين حيث تم زيادة نقاط الاستلام إلى حوالي 450 نقطة بالقرب لتسهيل توريد المحصول بحد أدنى نصف أردب للقيراط مع الدفع النقدي الفوري خلال 48 ساعة بحد أقصى.

وأوضح أن موسم القمح المقبل سيشهد زيادة في الإنتاج بحوالي 300 ألف فدان على الأقل، لافتًا إلى أن الدولة تسعى إلى تحقيق الأمن الغذائي من خلال محور التوسع الأفقي بإقامة مشروعات استصلاح عملاقة والتوسع الرأسي من خلال استنباط أصناف جديدة من التقاوي والبذور تساهم في زيادة الإنتاجية من وحدتي الأرض والمياه، وانتهاء الموسم سيكون في منتصف مايو.