شنغهاي تسجل 47 وفاة جديدة بفيروس كورونا

كتبت أسماء لمنور في السبت 30 أبريل 2022 04:09 صباحاً - منذ 14 دقيقة

قالت الحكومة المحلية بشنغهاي اليوم السبت إن المركز المالي بشرق الصين سجل 47 وفاة جديدة بكوفيد -19 يوم الجمعة بانخفاض عن 52 في اليوم السابق.

وقالت الحكومة في بيان إن المدينة سجلت 8932 إصابة محلية جديدة بكورونا بلا أعراض يوم الجمعة مقابل 9545 في اليوم السابق.

وبلغت الإصابات الإصابة المؤكدة بالأعراض 1249 انخفاضا من 5487 في اليوم السابق.

يشار إلى ان العاصمة ​الصين​ية ​بكين​، سجلت المزيد من الصالات الرياضية ومراكز التسوق ودور السينما والمجمعات السكنية، أمس الجمعة، مع تكثيف السلطات عمليات تتبع المخالطين لاحتواء تفشي ​كورونا​، في حين تصاعد الاستياء من الإغلاق المستمر منذ شهر في ​شنغهاي​.

وسجل البر الرئيسي في الصين 15 ألفاً و688 إصابة جديدة، منها 5 آلاف و659 إصابة مصحوبة بأعراض و10 آلاف و29 إصابة بدون أعراض. كما سجلت 52 وفاة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 4975.

وقد سجلت العاصمة الصينية منذ 22 أبريل/نيسان أكثر من 160 حالة كان أكثر من نصفها في تشاويانغ، أكثر مناطق المدينة اكتظاظا بالسكان والتي تشتهر بأماكن الترفيه الليلية ومراكز التسوق والسفارات.

وأمام ما حدث في الأسابيع الماضية في شنغهاي، ظلت بكين في حالة ترقب. فعندما بدأ تفشي المرض في شنغهاي، كانت الإصابات الجديدة أقل من 100 يوميا في الفترة بين الأول والعاشر من مارس/آذار قبل أن ترتفع إلى أكثر من 700 بحلول 20 مارس/آذار.

وبنهاية الشهر، كانت شنغهاي تسجل آلاف الإصابات الجديدة، مما أدى إلى فرض إغلاق على مستوى المدينة وقلب حياة 25 مليونا من سكانها.