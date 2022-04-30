إصابات كورونا العالمية تتجاوز “510” مليون حالة

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آخر تحديث: 30 - أبريل - 2022 3:46 صباحًا
كورونا يواصل انتشاره حول العالم
أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 510.54 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ستة ملايين و627406.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق – إجمالي الوفيات – عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة – 994306 – 81282152
الهند – 523753 – 43072176
البرازيل – 663225 – 30418920
فرنسا – 145869 – 28235412
ألمانيا – 135128 – 24635445
المملكة المتحدة – 174696 – 22025925
روسيا – 782535 – 18174991
كوريا الجنوبية – 22724 – 17194616
إيطاليا – 163244 – 16349788
تركيا – 98540 – 14981682
– وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها – عدد الوفيات – عدد الإصابات
40 – العراق – 25211 – 2324982
45 - الأردن – 14064 – 1695745