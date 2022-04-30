إصابات كورونا العالمية تتجاوز “510” مليون حالة

كتبت أسماء لمنور في السبت 30 أبريل 2022 04:09 صباحاً - منذ 55 دقيقة

آخر تحديث: 30 - أبريل - 2022 3:46 صباحًا

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 510.54 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ستة ملايين و627406​.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق – إجمالي الوفيات – عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة – 994306 – 81282152

الهند – 523753 – 43072176

البرازيل – 663225 – 30418920

فرنسا – 145869 – 28235412

ألمانيا – 135128 – 24635445

المملكة المتحدة – 174696 – 22025925

روسيا – 782535 – 18174991

كوريا الجنوبية – 22724 – 17194616

إيطاليا – 163244 – 16349788

تركيا – 98540 – 14981682

– وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها – عدد الوفيات – عدد الإصابات

40 – العراق – 25211 – 2324982

45 ‬‬‬‬- الأردن – 14064 – 1695745