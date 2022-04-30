شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة العشرات باقتحام قوات الاحتلال لـ«الأقصى» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصيب عشرات المعتكفين والمصلين، أمس الجمعة، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز، خلال اقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى.

واعتدت القوات الإسرائيلية بعد صلاة الفجر، على المصلين والمعتكفين، في المسجد الأقصى، بعد اقتحامه من جهة باب المغاربة، واعتلت الأسطح الملاصقة له، وأطلقت قنابل الصوت والغاز، باتجاههم، ما أدى إلى وقوع عشرات الإصابات في صفوفهم، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وأضافت الوكالة: إن قوات الاحتلال أعاقت عمل طواقم الإسعاف التابعة لجمعية الهلال الأحمر في الأقصى، التي قالت في بيان: إن 42 مصليا ومعتكفا أصيبوا خلال اقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى المبارك، وأضافت جمعية الهلال الأحمر: «إن طواقمها قدمت الإسعاف الأولي للمصابين، ونقلت 22 منهم لمستشفى المقاصد».

وأكدت أن قوات الاحتلال منعت طواقمها من دخول المسجد الأقصى في بداية المواجهات، وأصيب أحد أفرادها برضوض إثر اعتداء قوات الاحتلال عليه بالضرب.

وتشهد الأراضي الفلسطينية توترا منذ بداية شهر رمضان لا سيما إثر المواجهات اليومية بين شرطة الاحتلال والفلسطينيين في المسجد الأقصى في شرق القدس، وأخرى مع الجيش الإسرائيلي في مناطق متفرقة في الضفة الغربية.