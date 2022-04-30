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الأمن التونسي يقبض على إرهابيين فى جندوبة وصفاقس

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الدمام - شريف احمد - تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية التونسية من إلقاء القبض على عنصرين إرهابيين بمنطقة جندوبة، وصفاقس الجنوبية لاتهامهما بالانضمام إلى تنظيم إرهابي.

وذكر بيان صادر أمس الجمعة عن وزارة الداخلية التونسية، أن قطاع مكافحة الإرهاب التابع للحرس الوطني وفرقة البحث والتفتيش للحرس الوطني بجندوبة تمكنت من إلقاء القبض على عنصر إرهابي مفتش عنه لفائدة المحكمة الابتدائية من أجل «الانتماء إلى تنظيم إرهابي» وصادر في شأنه حكم بالسجن لسنتين.

كما تمكنت وحدات صفاقس الجنوبية، بحسب ما جاء بالبيان، من إلقاء القبض على عنصر آخر صادر في شأنه حكم يقضي بسجنه لمدة سنتين.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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