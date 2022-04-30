القبض على امرأة ساعدت على قتل زوجها في الديوانية

وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بمتابعة شخصية من قبل قائد شرطة محافظة الديوانية والمنشآت اللواء محمد كاظم الزركاني وحال الاستخبار عن مقتل مواطن بالقرب من اعدادية الزراعة وبما أن الجريمة كانت غامضة فقد وجه بتشكيل فريق عمل عال المستوى بإشراف مدير قسم مكافحة الإجرام العميد حسين رشاد فضلا عن عدد من الضباط والمنتسبين من شعبة مكافحة اجرام الجانب بالتعاون مع الاستخبارات ومكافحة الأرهاب لغرض جمع المعلومات وكشف ملابسات الحادث".واضافت انه "قد توفرت شكوك ضد زوجة المجنى عليه وبعد اخذ الموافقات القضائية ومواجهتها بالأدلة اعترفت بقيامها بالتخطيط والتحريض على قتل زوجها بمساعدة شخص تربطها به علاقة مشبوهة وبعد عدة ساعات تم القبض على المتهم الذي ارتكب جريمة القتل حيث اعترف أثناء التحقيق معه بارتكابه جريمة القتل وقد ضبط بحوزته السلاح المستخدم في تنفيذ الجريمة "مسدس" والعجلة التي كان يستقلها لحظة ارتكابه الحادث".

واشارت المديرية الى انه "تم توقيفهم من قبل قاضي التحقيق تمهيدا لإحالتهم إلى المحكمة المختصة حتى ينالوا جزائهم العادل".