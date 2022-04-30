مشاجرة بالأسلحة النارية.. مقتل فتاة وإصابة شقيقتها في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط - محمود عجمي:

لقيت فتاة مصرعها وأصيبت شقيقتها وآخر، في مشاجرة بالأسلحة النارية إثر خصومة ثأرية قديمة بمركز ساحل سليم بأسيوط.

تلقت مديرية أمن أسيوط إخطارًا من مركز شرطة ساحل سليم يفيد ورود بلاغ من أهالي جزيرة الساحل بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بسبب خصومة ثارية قديمة.

أسفر الحادث عن مقتل "ش.م.د" 18 عامًا، وإصابة شقيقتها "ر" 20 عامًا كما أصيب "ع.م.ع" 22 عامًا. وتمكنت قوات الأمن من السيطرة على المشاجرة، وجرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

وحُرر المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.