ألمانيا وتركيا يتبادلان استدعاء السفراء بعد الحكم بسجن الناشط كافالا

محمد اسماعيل - القاهرة - اسطنبول - (د ب أ):

استدعت وزارة الخارجية التركية السفير الألماني لدى أنقرة اليوم الجمعة، ردا على تنديد برلين بسجن الناشط ورجل الأعمال التركي الخير عثمان كافالا.

وكانت وزارة الخارجية الألمانية قد استدعت السفير التركي لدى برلين في وقت سابق اليوم الجمعة للاحتجاج على الحكم الصادر بحق كافالا.

وندد المتحدث باسم المستشار الألماني أولاف شولتس بالحكم باعتباره "مؤشرا مدمرا للمجتمع المدني التركي ككل ووضع سيادة القانون".

وقال متحدث باسم الخارجية إنه تم إيضاح موقف الحكومة الألمانية على نحو جلي للسفير خلال المحادثة اليوم الجمعة، مضيفا أن برلين طلبت الإفراج فورا عن كافالا.

كانت محكمة في إسطنبول قد قضت على كافالا بالسجن مدى الحياة الاثنين الماضي فيما يتعلق باحتجاجات جيزي المناهضة للحكومة عام 2013. وأدين كافالا بمحاولة الانقلاب على الحكم.

وقالت مصادر دبلوماسية تركية مساء اليوم الجمعة إن السفير الألماني يورجين شولتس قد تم إبلاغه بشجب أنقرة لاستدعاء السفير التركي في برلين. كما تم إبلاغ السفير الألماني أن القضاء التركي مستقل ولا يمكن التسامح مع أي محاولة للتدخل من جهات خارجية.

وظل كافالا / 64 عاما/ رهن الحبس الاحتياطي منذ عام 2017، كما أنه متهم بالتجسس، على الرغم من عدم إدانته في التهمة الثانية.

ولاقت القضية تنديدا دوليا حادا لتركيا، لدرجة التهديد حتى بطرد تركيا من مجلس أوروبا.