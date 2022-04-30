بينهم بطل الكاراتيه.. تكريم 100 طفل من حفظة القرآن الكريم والرياضيين بسوهاج - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

نظم نادي الطلائع بمدينة طهطا شمالي محافظة سوهاج، مساء اليوم الجمعة، احتفالية كبرى كرم فيها 85 من الأطفال حفظة القرآن الكريم، واللاعب محمود أحمد عبدالمبدي، الحاصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية في الكاراتيه، و19 طفلًا آخرين من لاعبي الكونغ فو والكاراتيه، وتسليمهم مصاحف وميداليات وشهادات تقدير، وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك.

حضر الاحتفالية النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، ومحمد رشاد أبو زيادة رئيس مجلس إدارة نادي طلائع طهطا، ممدوح عباس رئيس مدينة ساقلته، أشرف محمود نائب رئيس مدينة طهطا، والعديد من رجال الدين الإسلامي والمسيحي، وأولياء أمور الأطفال المكرمين.

وتضمنت فقرات الاحتفالية قراءة القرآن الكريم، وفقرات إنشاد ومديح وابتهالات بمناسبة شهر رمضان المبارك، وأعرب أولياء الأمور عن سعادتهم بتكريم أبنائهم حفظة كتاب الله ولاعبي الكاراتيه والكنغفو.