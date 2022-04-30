روسيا تعلن تدمير 112 منشأة عسكرية أوكرانية

كتبت أسماء لمنور في السبت 30 أبريل 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 30 - أبريل - 2022 12:32 صباحًا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، تدمير 112 منشأة عسكرية أوكرانية بما في ذلك 4 مستودعات أسلحة صاروخية ومدفعية.

كما قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، في إفادة صحفية اليوم الجمعة، إن من بين المنشآت المتضررة موقعا قيادة و11 نقطة إسناد و95 نقطة تمركز قوات ومعدات عسكرية، بالإضافة إلى أربعة مستودعات لأسلحة الصواريخ والمدفعية في بلدتي بوكروفسكوي وغوروخوفسكوي.

وتابع: “قامت وحدات المدفعية بـ975 مهمة إطلاق نار خلال الليل، ما تسبب بإصابة: 21 مركز قيادة، و69 معقلًا، و763 منطقة تمركز للقوات والمعدات العسكرية… ونتيجة للضربات تم القضاء على أكثر من 280 قوميا و38 مدرعة ومركبة”.

كذلك، أضاف: “دمر سلاح الجو بواسطة أسلحة بعيدة المدى عالية الدقة تابعة للقوات الجوية الروسية مباني أقسام الإنتاج التابعة لمؤسسة صناعة الصواريخ والفضاء “أرتيم” في مدينة كييف”، لافتا إلى أن “صواريخ كاليبر عالية الدقة بعيدة المدى أطلقت من البحر دمرت ثلاث محطات كهربائية فرعية في مناطق تقاطعات فاستوف وكراسنوسيلكا وبولونوي للسكك الحديدية”.