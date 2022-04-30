قضية كافالا.. أنقرة ترد بالمثل وتستدعي السفير الألماني

كتبت أسماء لمنور في السبت 30 أبريل 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 29 - أبريل - 2022 11:44 مساءً

تصاعد التوتر بين ألمانيا وتركيا بسبب الخلاف القائم حول سجن رجل الأعمال التركي عثمان كافالا.

وفي آخر المستجدات، دانت تركيا استدعاء سفيرها في برلين إلى وزارة الخارجية الألمانية اليوم الجمعة واستدعت السفير الألماني في أنقرة ردا على الإجراء الألماني.

وصدر الحكم على كافالا يوم الاثنين بعد إدانته بمحاولة الإطاحة بالنظام عبر تمويل احتجاجات، وهي قضية تقول المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والدول الغربية إن دوافعها سياسية.

ونقلت تقارير إعلامية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية قوله إن الوزارة استدعت السفير التركي بسبب الحكم بسجن كافالا الذي ظل محتجزا لمدة أربع سنوات ونصف دون إدانة.

بدوره، اعتبر وزير العدل التركي بكير بوزدج في تغريدة له عبر “تويتر” أن ألمانيا داست على العدالة مرات عديدة في الماضي، وأضاف أن عليها أن تتصرف بما يتماشى مع القانون الدولي.

في السياق، أفادت مصادر دبلوماسية تركية لوكالة “رويترز”، بأن وزارة الخارجية التركية استدعت السفير الألماني يورجن شولتس، مضيفة أن الوزارة أبلغته بأن أنقرة ترفض تدخل ألمانيا في شؤونها القضائية أو السياسية.

وقال أحد المصادر لـ “رويترز”: “أبلغنا السيد شولتس بأننا ندين استدعاء سفيرنا في برلين بسبب قضية في بلادنا، بطريقة تنتهك الأعراف الدبلوماسية، وبسبب تسييس القضية المعنية”.

وأضاف المصدر أنه قيل لشولتس الذي استدعاه فاروق قايمقجي نائب وزير الخارجية إنه “لا يجوز التشكيك في الأحكام التي يصدرها القضاء التركي المستقل” وإنه “تم تذكيره بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية”.

ويقول منتقدون وأحزاب معارضة إن القضاء التركي خاضع لنفوذ الرئيس رجب طيب أردوغان وحزبه. وتنفي الحكومة ذلك.

وفي أكتوبر تشرين الأول الماضي، هدد الرئيس التركي بطرد عشرة سفراء، من بينهم سفراء الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا، لإصدارهم بيانا عن قضية كافالا.