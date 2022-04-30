شكرا لقرائتكم خبر عن لافروف: روسيا لا ترى نفسها في حرب مع "الناتو" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن روسيا لا ترى نفسها في حالة حرب مع حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وذكرت وكالتا ريا وتاس الروسيتان أن لافروف قال في مقابلة مع قناة العربية التلفزيونية إن حلف شمال الأطلسي يعتقد أنه في حالة حرب مع روسيا.

وأشار إلى أن روسيا لا تهدد بالأسلحة النووية، فقد بالغت وسائل الإعلام الغربية في هذا الموضوع، بحسب لافروف.

وأكد لافروف قائلا: "نحن لا نلعب بالحرب النووية".

وكان لافروف حذر من قبل من الخطر الحقيقي لحرب عالمية ثالثة.

في نهاية فبراير الماضي كانت روسيا قد وضعت أسلحة الردع في حالة تأهب، وهو ما كان يفهم في جميع أنحاء العالم على أنه تهديد للترسانة النووية.

وبحسب الوكالات كرر لافروف في المقابلة التي نشرت اليوم الجمعة أن الجانب الروسي الرسمي يعتبر أن المهمة المسماة "العملية الخاصة" تنتهي عندما تتحقق جميع أهدافها.

وأوضح أن هذا يهدف إلى حماية السكان المدنيين في شرق أوكرانيا ولضمان "عدم وجود تهديدات من أراضي أوكرانيا لهؤلاء السكان ولروسيا. هذا كل شيء".

وفي منطقتي دونيتسك ولوهانسك بشرق أوكرانيا، أعلن الانفصاليون المؤيدون لروسيا جمهوريتين شعبيتين اعترف بها رئيس الكرملين فلاديمير بوتين على أنهما دولتين مستقلتين قبل وقت قصير من بدء الحرب في أوكرانيا.

وقال وزير الخارجية الروسي أيضا إن روسيا تعرف الطرق التي ينوي الغرب من خلالها إيصال الأسلحة إلى أوكرانيا.

ووفقا للافروف يجب أن تصبح الأسلحة التي يتم تسليمها هدفا لـ "العملية الخاصة" بمجرد وصولها إلى أراضي أوكرانيا.