ماسك يبيع أسهماً في تسلا بقيمة 8.5 مليار دولار قبل شراء تويتر

إيلون ماسك (أ ف ب).

أظهرت إفصاحات لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية أن إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا باع ما قيمته 8.5 مليار دولار من الأسهم في شركة تصنيع السيارات الكهربائية، في عملية تهدف على الأرجح إلى المساعدة في تمويل شرائه المزمع لشركة تويتر.

وقال ماسك في تغريدة أمس الخميس إنه «لا توجد خطط أخرى لبيع أسهم في تسلا بعد اليوم».د

وباع نحو 9.6 مليون سهم هذا الأسبوع، بحسب السجلات في يومي الخميس والجمعة، بما يعادل 5.6 بالمئة من حصته في الشركة.

ولم يتضح ما إذا تم الإبلاغ عن جميع مبيعات ماسك الأخيرة من أسهم تسلا. ولم ترد الشركة على الفور على طلب من رويترز للتعليق.