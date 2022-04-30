الإعلام الأمني: القبض على منفذي جريمة ناحية الابراهيمية في بابل

وقالت الخلية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان " القائد العام للقوات المسلحة تابع باهتمام كبير حادثة مقتل مواطن في ناحية الابراهيمية بمحافظة بابل جراء مشاجرة حصلت في الناحية".

واضافت انه "وجه بالقاء القبض على مرتكبي هذه الجريمة، وقد تمكنت الأجهزة الأمنية المختصة من القاء القبض على متهمين اثنين بهذا الحادث وايداعهما التوقيف حسب قرار قاضي التحقيق".



واشارت الخلية الى انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهما لإكمال أوراقهما التحقيقية لينالا جزاءهما العادل وفق القانون".