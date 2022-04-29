الارشيف / اخبار العالم

تركيا توقف شخصين بتهمة الانتماء لداعش

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر تركيا توقف شخصين بتهمة الانتماء لداعش والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت السلطات الأمنية التركية، الجمعة، عن توقيف شخصين يشتبه بانتمائهما لتنظيم "داعش" الإرهابي في عملية بولاية أوردو شمالي البلاد.
ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن السلطات الامنية في ولاية أوردو، أن "قوات الدرك بدأت يومي 27-28 نيسان الجاري عمليات تحري للكشف عن أشخاص يشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش".

واضافت أن "قوات الدرك أوقفت شخصين أجنبيين يشتبه بانتمائهم للتنظيم الإرهابي".


واشارت السلطات الى انه "تمت أحالت النيابة العامة التركية المشتبه بهم إلى القضاء، فيما أمرت محكمة تركية باعتقالهم وتسليمهم للمؤسسات المعنية بهدف ترحيلهم".
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا