الزوراء يعود لسكة الانتصارات عبر بوابة نفط البصرة

تمكن نادي الزوراء من العودة الى سكة الانتصارات بعد الفوز على نفط البصرة، اليوم الجمعة، ضمن مباريات الجولة 29 من الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم.

وشهد ملعب الشعب الدولي مباراة الفريقين التي تمكن خلالها الزوراء من تسجيل هدف مبكر عن طريق اللاعب مهدي كامل في الدقيقة الثالثة من بداية المباراة قبل ان يعزز النتيجة اللاعب احمد سرتيب النتيجة للنوارس في الدقيقة 44 من الشوط الاول، فيما تمكن اللاعب نجومبي نييتجوي من تقليص الفارق لنفط البصرة بهدف في الدقيقة 53 لتنتهي المباراة بهذه النتيجة.



وبهذه النتيجة اصبح نادي الزوراء بالمركز الرابع برصيد 50 نقطة فيما بات نادي نفط البصرة بالمركز 13 برصيد 35 نقطة.