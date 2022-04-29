شبل الزيدي: عدوى الفساد وصلت الى مؤسسة الحشد الشعبي

وقال الزيدي في تغريدة على تويتر تابعتها الخليج 365، ان "الامراض التي فتكت بالجيش العراقي وافسدت المؤسسة الامنية واضعفتها والتي ادت الى انهيار القوات الامنية امام داعش".

واضاف: "يبدو ان العدوى وصلت الى مؤسسة الحشد الشعبي فاحذروا يا أولي الالباب".