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انت الان تتابع خبر شبل الزيدي: عدوى الفساد وصلت الى مؤسسة الحشد الشعبي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اكد الأمين العام لحركة العراق الإسلامية "كتائب الأمام علي" شبل الزيدي، اليوم الجمعة، ان عدوى الفساد انتقلت من الجيش العراقي الى مؤسسة الحشد الشعبي.
وقال الزيدي في تغريدة على تويتر تابعتها الخليج 365، ان "الامراض التي فتكت بالجيش العراقي وافسدت المؤسسة الامنية واضعفتها والتي ادت الى انهيار القوات الامنية امام داعش".
واضاف: "يبدو ان العدوى وصلت الى مؤسسة الحشد الشعبي فاحذروا يا أولي الالباب".