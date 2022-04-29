انت الان تتابع خبر الإعلام الأمني: رفع عشرات المقذوفات من مخلفات داعش في كركوك والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الجمعة، ان مكافحة المتفجرات للواء 16 بالحشد الشعبي رفعت عشرات المقذوفات من مخلفات داعش في كركوك.
وقالت الخلية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان " مفارز مكافحة المتفجرات في اللواء 16 بالحشد الشعبي، تمكنت من رفع عشرات المقذوفات من مخلفات داعش الإرهابي في كركوك.
واضافت ان " مفارز اللواء نفذت عملية تفتيش وقائية لمعالجة ورفع المخلفات الحربية عن محيط ناحية تازة خورماتو في كركوك، حيث عثرت على عشرات المقذوفات غير المنفجرة وعدد من العبوات المتروكة منذ عمليات تحرير تلك المناطق من عصابات داعش الإرهابية".
واضافت ان " مفارز اللواء نفذت عملية تفتيش وقائية لمعالجة ورفع المخلفات الحربية عن محيط ناحية تازة خورماتو في كركوك، حيث عثرت على عشرات المقذوفات غير المنفجرة وعدد من العبوات المتروكة منذ عمليات تحرير تلك المناطق من عصابات داعش الإرهابية".