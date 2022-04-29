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العثور على جثة شخص عليه اثار اطلاق نار شرقي بغداد

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بغداد - ياسين صفوان - افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بالعثور على جثة شخص مجهول الهوية منتحر برصاصة في الرأس من سلاح نوع كلاشنكوف ضمن منطقة الشعب شرقي بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، انه " تم العثور على جثة شخص مجهول الهوية منتحر برصاصة في الرأس من سلاح نوع كلاشنكوف ضمن منطقة الشعب شرقي بغداد".

واضاف ان "الشخص منتحر من قبل ٣ ايام"، موضحا ان "المعلومات التي بينت خلال التحقيقات انه يعاني من حالة نفسية وعثر على السلاح بجانبه والجثة متفسخة".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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