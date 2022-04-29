العثور على جثة شخص عليه اثار اطلاق نار شرقي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، انه " تم العثور على جثة شخص مجهول الهوية منتحر برصاصة في الرأس من سلاح نوع كلاشنكوف ضمن منطقة الشعب شرقي بغداد".

واضاف ان "الشخص منتحر من قبل ٣ ايام"، موضحا ان "المعلومات التي بينت خلال التحقيقات انه يعاني من حالة نفسية وعثر على السلاح بجانبه والجثة متفسخة".

