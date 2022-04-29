تغريدة لـ نجيب ساويرس تثير غضب ليبيين.. ورجل الأعمال يتهم «كتائب إلكترونية» بالهجوم عليه

الشارقة - اميمة ياسر -

اتهم رجل الأعمال نجيب ساويرس كتائب إلكترونية ليبية بالهجوم عليه، وذلك بعد تغريدة كان قد نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" هاجم فيها حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها في ليبيا برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وكان ساويرس قد كتب في تغريدته: "سيذكر التاريخ أن الدبيبة وقف في طريق استقرار وطنه من أجل مصلحته الشخصية…فضّل المنصب عن مصلحةً ليبيا".

وقوبلت تغريدة رجل الأعمال المصري بهجوم من قبل ليبيين، حيث انتقدوا ما وصفوه بانحيازه لفتحي باشاغا رئيس الحكومة المدعومة من البرلمان.

وأشار أحد المتابعين، رداً على تغريدة ساويرس، إلى أن موقف رجل الأعمال يعود إلى إلغاء حكومة الدبيبة تعاقدات لشركاته في ليبيا.

ورد ساويرس مؤكداً: "ليس لي أي نشاط في ليبيا ولن أعمل في ليبيا إلى أن تتخلص من الميليشيات ويعود الاستقرار بعون الله".

كما علّق ساويرس على التدوينات المنتقدة لموقفه، حيث قال: "تويتة واحدة حركت كل الكتائب الإلكترونية التابعة للمليشيات في طرابلس"، مضيفاً: "عندى خبرة بالتعامل معها والبلوك (الحظر) خير رد.. تحيا ليبيا".

يشار إلى أن ليبيا تشهد أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق أقصى شرق البلاد ثقته في مارس الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة من اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.