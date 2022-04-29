قناة «مكملين» تقرر إغلاق استوديوهاتها ومقرها بالكامل في تركيا

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت قناة "مكملين"، التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية والتي تبث من خارج القاهرة، الجمعة، عن إغلاق استوديوهات القناة ومقرها بالكامل في تركيا

وأصدرت القناة بياناً نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر" قالت فيه إنها قررت نقل بثها واستوديوهاتها وكافة أعمالها إلى خارج تركيا.

وأضافت القناة في بيانها أنها ستقوم بغلق استوديوهاتها ومقرها بالكامل في تركيا لتنطلق من عواصم عالمية مختلفة خلال المرحلة المقبلة.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلامية بأن السلطات التركية طلبت من مسئولي قناة "مكملين" وقف عملها من العاصمة إسطنبول.

وأشارت الوسائل الإعلامية إلى أن السلطات التركية طلبت قبل عام من إدارة "مكملين" وغيرها من القنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية "ضبط سياستها التحريرية"، في محاولة للوصول إلى اتفاق مصالحة مع الحكومة المصرية.

وكانت قناتيّ "مكملين" و"الشرق"، اللتان تعملان من إسطنبول، قد أوقفتا عدة برامج خلال العام الماضي بعد عدة لقاءات بين مسئولين أتراك وبين إدارة القناتين.