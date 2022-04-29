شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف لتنسيقية شباب الأحزاب يرصد عناصر الرأى العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت الصفحة الرسمية لموقع مقالات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، فى إنفوجراف، عناصر الرأي العام، جاء فيه أن الأفراد أهم العناصر وأكثرها فعالية، و الرأى المشترك وهو الاتفاق على رأى بين معظم الأفراد.

وأشار الإنفوجراف الى أن من بين عناصر الرأى العام، الأفكار و الاتجاهات وهى كل تفاصيل الرأى ذاته، وكذلك التنفيذ الواقعى وهو أن يمتلك الرأى العام دورا فى المجتمع.

وكانت الصفحة الرسمية لموقع مقالات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، رصدت من قبل فى إنفوجراف، فوائد الاقتصاد الأخضر، جاء من بينه أن يوفر جزءا من الطاقة غير المتجددة ويحمى البيئة من التلوث ويبتكر طاقات جديدة وإعادة استخدامها بها يتيح استغلالها.

ولفت إلى أن من ضمن فوائد الاقتصاد الأخضر، أنه يحقق وفرا اقتصاديا كبيرا وحماية البيئة من التلوث بحياة الصرف أو من المخلفات وأنه يعيد استخدام الموارد والخامات من خلال التدوير ويستخدم الطاقة المتجددة فى مشروعات بيئية.