معركة بالأسلحة النارية.. إصابة شخصين وحريق بمنزل وحوش مواشي في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط- محمود عجمي:

أصيب شخصان، اليوم الجمعة، في حريق منزل وحوش مواشي بسبب خلافات عائلية بين أبناء عمومة بالأسلحة النارية بقرية نزلة المغربي بمركز البداري في أسيوط.

تلقت مديرية الأمن بأسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بورود بلاغ من الأهالي بالحادث. وانتقلت قوات الأمن وضباط المباحث الجنائية والأمن العام لفحص البلاغ.

وتبين من المعاينة الأولية أن الحريق اندلع في منزل ملك "م.ك" وحوش مواشي ملك "ن.ع" وأن سبب الحريق خلافات بين أولاد تطورت لمشاجرة بالأعيرة النارية.

أسفرت المشاجرة عن إصابة "إ.م.ك" 30 عامًا، و"أسامة.م.ك" 27 عامًا. تمكنت قوات الأمن من السيطرة على المشاجرة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى صدفا. وحُرر المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.