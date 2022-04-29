الإمارات ترسل 34 طنا من المساعدات إلى إثيوبيا وتيجراي

محمد اسماعيل - القاهرة - أبوظبي - (د ب أ):

أرسلت دولة الإمارات طائرتين بحمولة 34 طنا من المواد الغذائية والطبية إلى إثيوبيا، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الجمعة.

وأوضحت " وام" أن طائرة توجهت إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وأخرى إلى إقليم تيجراي.

وقالت "وام" إن إرسال الطائرتين خلال اليومين الماضيين "يأتي في إطار جهود دولة الإمارات المستمرة في تقديم كافة أوجه الدعم للدول التي تواجه ضائقة خاصة من النساء والأطفال، وللمساهمة في توفير الاحتياجات الأساسية من الغذاء والدواء".

وقامت دولة الإمارات خلال الفترة الماضية بتسيير جسر جوي شمل إرسال 18 طائرة من الإمدادات الإغاثية، منها 9 طائرات إلى العاصمة الاثيوبية أديس أبابا تحمل 420 طنا من المواد الإغاثية والغذائية، و9 طائرات إلى مدينة ميكيلي بإقليم تيجراي تحمل 280 طنا.

وقد استفاد من هذه الإمدادات نحو 2ر1 مليون شخص من الفئات الأكثر تضررا، منهم 960 ألفا من الأطفال والنساء.

تجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات قدمت 85 مليون دولار أمريكي لدعم العمليات الإغاثية في إثيوبيا بالتعاون مع المنظمات الدولية، وفق "وام".