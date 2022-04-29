كيف علّقت بيلوسي على طلب بايدن تمويل أوكرانيا؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 29 أبريل 2022 10:23 مساءً - منذ 19 دقيقة

آخر تحديث: 29 - أبريل - 2022 11:09 مساءً

أوضحت رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي اليوم الجمعة أنها تأمل في الموافقة “في أقرب وقت ممكن” على مساعدات بقيمة 33 مليار دولار لأوكرانيا طلبها الرئيس جو بايدن.

وكان بايدن طلب من الكونغرس أمس الخميس 33 مليار دولار لدعم الحكومة في كييف، وهي زيادة كبيرة للتمويل الأميركي للحرب مع روسيا بعد أكثر من شهرين من غزوها لأوكرانيا.

وقال أعضاء في الكونغرس من الحزبين إنهم يريدون الموافقة على طلب التمويل الطارئ بسرعة، لكن لم ترد أنباء بشكل فوري عن الموعد المحدد للتصويت في مجلسي النواب والشيوخ وسط خلافات حول ما يجب أن يتضمنه التشريع في حالة صدوره.

وقالت بيلوسي في مؤتمرها الصحفي الأسبوعي “نأمل في إقرار هذا التشريع في أقرب وقت ممكن.”

أوكرانيا و”كوفيد”

ويختلف الديمقراطيون، الذين يهيمنون على الكونغرس بأغلبية ضئيلة، والجمهوريون حول ما إذا كان ينبغي دمج التمويل الأوكراني مع مليارات الدولارات لجهود الإغاثة من كوفيد-19 التي طلبها بايدن في مارس آذار.

وقال بعض الجمهوريين إنهم يريدون الفصل بين القضيتين، لكن بعض الديمقراطيين رأوا في دعم مساعدات أوكرانيا فرصة لتمرير تمويل الإغاثة من كوفيد.

وقالت بيلوسي إن على المشرعين “التوافق” حول طريقة التصدي لكلتا القضيتين.

وهدد بعض الجمهوريين بالربط بين طلبات بايدن الخاصة بالتمويل وبين تشريع يمنعه ​​من إلغاء “البند 42″، الذي يرسي قاعدة خاصة بالهجرة تم فرضها في عهد الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، والتي سمحت للمسؤولين الأميركيين بإبعاد طالبي اللجوء عن الحدود الأميركية مع المكسيك بسبب جائحة كوفيد.