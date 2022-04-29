غوتيريش للأوكرانيين: لن نستسلم

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 29 أبريل 2022 10:23 مساءً - منذ 39 دقيقة

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الجمعة، مضاعفة الجهود لإنقاذ الأرواح وتقليل المعاناة الإنسانية في أوكرانيا.

وأضاف عبر حسابه على تويتر: “تأثرت بصمود وشجاعة الشعب الأوكراني. رسالتي لهم بسيطة: لن نستسلم”.

كما قال إن الأمم المتحدة ستضاعف جهودها في هذه الحرب كحال كل الحروب، مضيفاً “المدنيون هم من يدفعون الثمن الأكبر دائما”.

ضربة روسية عالية الدقة

هذا وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت في وقت سابق اليوم، أنها نفذت ضربة جوية على كييف “عالية الدقة”، بينما كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يجري زيارة للعاصمة الأوكرانية.

وتعرّضت كييف لقصف روسي، مساء الخميس، تزامن مع زيارة أعلى مسؤول أممي، في أول ضربات من نوعها تستهدف العاصمة منذ منتصف نيسان الحالي، بحسب مراسلي وكالة فرانس برس.

كما شاهد مراسلو فرانس برس نيراناً تلتهم طابقاً في أحد مباني العاصمة ونوافذ محطّمة، في حين انتشرت في المكان أعداد كبيرة من عناصر الأمن والإسعاف.

انتقادات حادة من كييف

يشار إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة كان وصل أوكرانيا، عقب زيارة، الثلاثاء، لموسكو، حيث التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من أجل بحث الصراع بين البلدين، والدفع نحو التهدئة، وإجلاء المدنيين من مدينة ماريوبول على وجه التحديد.

فيما وجهت الرئاسة الأوكرانية انتقادات حادة له، بسبب جدول تلك الزيارة التي كانت من المفترض أن تبدأ بكييف، وفق زيلينسكي، الذي قال خلال أحد خطاباته المصورة، تعليقا على زيارة المسؤول الأممي، “لا أرى جثثا في شوارع موسكو”، في إشارة إلى الدمار والموت الذي أصاب العاصمة الأوكرانية، بما يتطلب رسالة دعم قوية من الأمم المتحدة، تتجسد بزيارتها أولا.