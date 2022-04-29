شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمن يمدد مهمة البعثة الأممية في ليبيا لـ 3 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صوَّت مجلس الأمن الدولي بالإجماع على قرار تمديد مهمة البعثة الأمم المتحدة في ليبيا لمدة ثلاثة أشهر فقط، على أن تنتهي في الـ31 من يوليو المقبل.

وكان مشروع القرار قدمته المملكة المتحدة لتمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة السياسية في ليبيا لمدة ثلاثة أشهر فقط، على أن يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الإسراع بتعيين مبعوث جديد يكون مقره في طرابلس.

كذلك يطالب القرار الأمين العام للأمم المتحدة بتقديم تقرير شهري بشأن تنفيذه حتى نهاية يوليو.

ومنذ استقالة المبعوث الأممي السابق إلى ليبيا يان كوبيش، في نوفمبر الماضي، يشهد مجلس الأمن خلافات حول مهمة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.

وكان مجلس الأمن الدولي مدد مهمة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، في شهر يناير الماضي، لمدة ثلاثة أشهر فقط، على أن تنتهي في آخر شهر أبريل الجاري.