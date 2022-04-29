الأزهر يعين سيدة في منصب كان مقتصرا على الرجال

بغداد - ياسين صفوان - اعلن الأزهر في مصر، اليوم الجمعة، عن عزمه تعيين سيدة في منصب رئيس منطقة أزهرية في إحدى محافظات الوجه البحري، في خطوة هي الأولى في تاريخه، وهو منصب كان مقتصرا على الرجال فقط.

ونقل موقع "مصراوي" عن وكيل الأزهر، محمد الضويني، أنه "سيتم الإعلان عن تلك الخطوة في الأيام المقبلة"، وأشار إلى أن "هذه هي المرة الأولى التي تتولى فيها سيدة منصب رئيس إدارة مركزية للمنطقة الأزهرية" مضيفا إنها "من الممكن أن تنوب عن فضيلة الإمام الأكبر في الاحتفالات".



و نوّه الضويني إلى أن "منصب رئيس المنطقة الأزهرية كان مقتصرا على الرجال فقط"، وقال إن "فضيلة الإمام الأكبر يعد داعما للدفع بالكفاءات النسائية في الأماكن القيادية التي تسمح ذلك".

وأضاف وكيل الأزهر، أن "هناك جامعة الأزهر تضم 24 عميدة، و35 وكيلة في كليات القاهرة والأقاليم".