شكرا لقرائتكم خبر عن نبيل عبد السلام: قررت خوض الانتخابات على منصب نقيب المحامين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نبيل عبد السلام عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، عن قراره بخوض الانتخابات التى تجرى الأيام القادمة على منصب نقيب المحامين، مضيفا: "ليس هناك اختيارات أخرى بالنسبة لى".

وأضاف نبيل عبد السلام فى تصريحات له، أنه سيتقدم بأوراق ترشحه عقب فتح باب الترشح للانتخابات عندما يتم تحديدها من مجلس النقابة في الاجتماع الذي يعقد في 8 مايو المقبل، مشيرا الى أن جبهة الإصلاح تم حلها منذ 18 مارس الماضى، وأنها كانت انتخابية و ليست تنظيمية، وأن الغرض منها كان توحيد النخبة النقابية، الجبهة تكونت من أجل انتخابات 2020 وانتهت".

وتابع نبيل عبد السلام : "أنا موجود بالنقابة ومدرك تماما لكل جوانب القصور".