شكرا لقرائتكم خبر عن «جوتيريش» لا يعتبر الضربات على كييف «رسالة شخصية له» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إنه لا يعتبر الضربات الصاروخية الروسية على كييف خلال زيارته للعاصمة الأوكرانية بأنها رسالة شخصية له.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق في نيويورك اليوم الجمعة: "أنطونيو جوتيريش لا يرى هذا الهجوم بأنه يتعلق به.. إنه تعامل معه فعلا بأنه مؤشر. ليس تعبيرا عن عدم الاحترام له بل لشعب كييف".

وأطلقت القوات الروسية العديد من الصواريخ على العاصمة الأوكرانية يوم أمس الخميس خلال زيارة جوتيريش لكييف. ووفقا لتقارير أوكرانية، أصيب أيضا عشرة أشخاص.