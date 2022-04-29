شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان تدين بشدة اقتحام باحات المسجد الأقصى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت باكستان بشدة اقتحام القوات الإسرائيلية باحات المسجد الأقصى المبارك أثناء صلاة الجمعة، مما أسفر عن إصابة العديد من المصلين الفلسطينيين الأبرياء.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان : إن ما يقرب من 300 فلسطيني أصيبوا خلال الأسبوعين الماضيين بسبب الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى المبارك، مشيراً إلى أن الاستخدام العشوائي للقوة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين العزل يتحدى جميع الأعراف الإنسانية وقوانين حقوق الإنسان.

وأضافت أن مثل هذه الاعتداءات، بالإضافة إلى إلحاق الأذى بالفلسطينيين، وانتهاك حرمة الأماكن الإسلامية المقدسة تستحق الاستنكار والإدانة.

ودعت باكستان المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية التي لا تزال تؤجج العنف والتوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، وما زالت تشكل مصدر قلق بالغ للعالم الإسلامي بأسره.

وذكر البيان أن باكستان تؤكد مرة أخرى دعمها الثابت وغير المقيد للشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، الذي كان دائمًا مبدأً محددًا لسياسة باكستان الخارجية.

وجدَّدت باكستان دعوتها إلى إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ومستقلة ومتصلة جغرافياً، على حدود ما قبل عام 1967 ، وأن تكون عاصمتها القدس الشريف، كون ذلك الحلّ الوحيد العادل والشامل والدائم للقضية الفلسطينية، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وقرارات منظمة التعاون الإسلامي.