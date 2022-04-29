شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تؤكد ضرورة الحفاظ على التهدئة بالمسجد الأقصى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقَّى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم، اتصالًا هاتفيًّا من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، جرى خلاله بحث الجهود المبذولة لإنهاء التوتر واستعادة الهدوء في المسجد الأقصى.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة خلال الاتصال، ضرورة تكثيف الجهود وتكاتفها للحفاظ على التهدئة خصوصًا في هذه الأيام المباركة، وعلى ضرورة احترام الوضع التاريخي، ووقف الأعمال الاستفزازية.

وأطلع غوتيريش الوزير الصفدي "بحسب بيان لوزارة الخارجية الأردنية" على الجهود والاتصالات التي يقوم بها من أجل وقف التصعيد واستعادة التهدئة الشاملة.