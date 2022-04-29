شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا توضح.. هل ستستخدم روسيا السلاح النووي بعد خطابها الأخير؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مسؤول دفاعي أمريكي كبير اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة لا تعتقد أن هناك تهديدا باستخدام روسيا للأسلحة النووية على الرغم من التصعيد الأخير في خطاب موسكو.

وذكر المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته للصحفيين "نواصل مراقبة قدراتهم النووية كل يوم بأفضل ما نستطيع، ولا نرى أن هناك تهديدا باستخدام أسلحة نووية ولا يوجد تهديد لأراضي حلف شمال الأطلسي".

وبين وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، يوم الاثنين، إن على الغرب ألا يقلل من شأن المخاطر المتزايدة لنشوب صراع نووي بشأن أوكرانيا.

وذكرت روسيا في وقت سابق هذا الشهر أنها تخطط لنشر صواريخها الباليستية العابرة للقارات من طراز سارمات التي تم اختبارها حديثا، والقادرة على شن ضربات نووية ضد الولايات المتحدة بحلول الخريف.

ولفت رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون هذا الأسبوع، إنه لا يتوقع أن تدفع أي إخفاقات عسكرية روسية أخرى في أوكرانيا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى استخدام أسلحة نووية تكتيكية هناك، قائلا إن الرئيس الروسي لديه مجال للمناورة وإنهاء الصراع.