روسيا تستخدم صاروخ الغواصة لضرب أهداف عسكرية أوكرانية

29 أبريل , 2022
موسكو: استخدمت روسيا غواصة في البحر الأسود لضرب أهداف عسكرية أوكرانية بصواريخ كروز من طراز “كاليبر”، وفق ما أفادت وزارة الدفاع الروسية الجمعة.
وهذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها موسكو عن استخدام أسطولها من الغواصات في قصف أوكرانيا، خلال الحرب المندلعة منذ 24 فبراير الماضي.
وكانت روسيا أعلنت في الماضي إطلاق صواريخ من طراز “كاليبر” من قطع حربية في البحر الأسود، ويبلغ مدى الصاروخ 2000 كيلومتر، ويحلق بسرعة أقل من سرعة الصوت، ويطلق من البوارج الحربية والغواصات.
وأفادت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء الجمعة أن هذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها الجيش الروسي عن استخدام غواصات لمهاجمة أهداف أوكرانية.
ودأبت موسكو على توثيق عمليات إطلاق الصواريخ على الأهداف الأوكرانية، فيما يمكن اعتباره جزءا من الحرب النفسية بين الطرفين، فهي ترغب في تحطيم الروح المعنوية للقوات الأوكرانية.
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