انت الان تتابع خبر مقتل واصابة العشرات في نزاع عشائري في النجف والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - افاد مراسل الخليج 365، اليوم الجمعة، بمقتل شخص واصابة العشرات في نزاع عشائري في محافظة النجف.
وقال مراسل الخليج 365، ان "شهود عيان اكدوا ان الحصيلة الاولية لنزاع عشائري في ناحية العباسية بمحافظة النجف الأشرف مقتل شخص وإصابة العشرات الى هذه الساعة".
واضاف ان " الاهالي في تلك المنطقة ناشدوا القوات الأمنية بالتدخل فورا قبل خروج الأمور عن السيطرة".
واضاف ان " الاهالي في تلك المنطقة ناشدوا القوات الأمنية بالتدخل فورا قبل خروج الأمور عن السيطرة".