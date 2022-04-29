مقتل واصابة العشرات في نزاع عشائري في النجف

وقال مراسل الخليج 365، ان "شهود عيان اكدوا ان الحصيلة الاولية لنزاع عشائري في ناحية العباسية بمحافظة النجف الأشرف مقتل شخص وإصابة العشرات الى هذه الساعة".

واضاف ان " الاهالي في تلك المنطقة ناشدوا القوات الأمنية بالتدخل فورا قبل خروج الأمور عن السيطرة".

