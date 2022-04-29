الإعلام الأمني: أحباط عملية خرق انبوب ناقل للنفط وضبط عدد من العجلات

وقالت الخلية في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "استنادا لمعلومات استخباراتية دقيقة وبعمليات منفصلة ضمن محافظات بغداد والبصرة ونينوى وكركوك وواسط ، تمكنت مفارزوكالة الاستخبارات من إحباط عملية سرقة النفط من خلال ثقب احد الانابيب الناقلة للنفط ضمن محافظة واسط بعد ان لاذت العصابة المنفذة لعملية الخرق بالفرار تاركين علجة نوع صهريج محملة بالنفط ومشتقاته ومازال البحث والتحري عنهم مستمر".واضافت انه "في سياق اخر تمكنت المفارز ذاتها من ضبط (١٢) عجلة مخالفة و (٥) مواقع نفطية تستخدم للمتاجرة وتدوير النفط ومشتقاتة بصورة غير رسمية ضمن محافظات ( البصرة وبغداد ونينوى وكركوك) حيث تم ضبط بداخل احد المواقع على عجلات وخزانات نفطية مختلفة الاحجام تحتوي على منتوج نفطي مجهول الكمية والنوعية ".

واشارت الخلية الى انه "تم التعامل معها اصوليا وتسليمها الى الجهات المعنية واتخاذ الاجراءات اللازمة لاكمال الأوراق التحقيقية".

