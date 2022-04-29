نفط الوسط يتوج بلقب الدوري الممتاز لكرة الصالات

وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "تتويج نفط الوسط باللقب جاءَ قبل أربعِ جولاتٍ من نهاية الدوري، وجرت مراسمُ التتويج بحضور رئيسِ اللجنة علي عبد الحسين ونائبه زياد شامل، وعددٍ من أعضاء اللجنة".واضاف ان "فريق الشرطة حلَ بمركزِ الوصيف، في حين جاءَ مصافي الوسط بالمركز الثالث".

واشار الاتحاد الى ان "لاعب نفط الوسط وليد خالد حصلَ على كأس هدافِ الدوري، بينما حصدَ علي إياد من فريق الظفر جائزةَ أفضل لاعب واعد، ونالَ زاهر مهدي من الجنسية جائزة أفضل حارس مرمى، وحيدر مجيد من نفط الوسط حصلَ على جائزة أفضل لاعب بالدوري، بينما حصدَ مدرب فريق نفط الوسط فاضل بعيوي جائزة أفضل مدرب، ويحيى أسعد من غاز الجنوب نالَ جائزة أفضل لاعب شاب. كما تم منحُ فريق غاز الجنوب جائزةَ الفريق المثالي، وكرّم عضو الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم، مشرف لجنة كرةِ الصالات والشاطئيّة، يحيى زغير، الحكامَ الدوليين الذين أعلنوا اعتزالهم، وهم حسنين عبد الإله وعمار فاضل وعلي فاروق، وتم منحُ جائزة تقديريّة للحكمِ الاتحادي حسين علي".

