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انت الان تتابع خبر 'فيفا': تسجيل 23.5 مليون طلب للحصول على تذاكر مباريات كأس العالم والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2022-04-29 | 19:04
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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، اليوم الجمعة، عن تسجيل 23.5 مليون طلب، للحصول على تذاكر مباريات كأس العالم "قطر 2022"، مع انتهاء آخر مرحلة لمبيعات التذاكر بنظام القرعة أمس الخميس، في تمام الـ12 ظهرا بتوقيت الدوحة.
وسيتحقق مكتب تذاكر "الفيفا"، عقب استلامه لهذه الطلبات من توافقها مع لوائح المبيعات والقيود المحلية قبل الشروع بعملية تخصيصها.
وفي حالة تجاوز العدد الإجمالي للطلبات المخزون المتوفر من تذاكر المشجعين المحليين أو الدوليين، سيجري مع تخصيص التذاكر من خلال نظام القرعة.
وسُيبلغ المشجعون المتقدمون بطلبات للحصول على التذاكر بنتائج طلباتهم عبر البريد الإلكتروني اعتبارا من 31 آيار المقبل وذلك بالتزامن مع انطلاق فترة دفع قيمة التذاكر.
وسيكون بمقدور المشجعين الذين تمكنوا من الحصول على تذاكر والذين أكملوا دفع قيمتها، من التقدم بطلب حجز مكان الإقامة وطلب الحصول على بطاقة هيّا الإلزامية عبر زيارة Qatar2022.qa.
وفي حالة تجاوز العدد الإجمالي للطلبات المخزون المتوفر من تذاكر المشجعين المحليين أو الدوليين، سيجري مع تخصيص التذاكر من خلال نظام القرعة.
وسُيبلغ المشجعون المتقدمون بطلبات للحصول على التذاكر بنتائج طلباتهم عبر البريد الإلكتروني اعتبارا من 31 آيار المقبل وذلك بالتزامن مع انطلاق فترة دفع قيمة التذاكر.
ويعتبر الدفع باستخدام بطاقة الائتمان، الطريقة الحصرية المقبولة للمقيمين في قطر، بينما تُقبل بطاقة فيزا وغيرها من بطاقات الدفع الأخرى بالنسبة للمشجعين من خارج قطر.
وسيكون بمقدور المشجعين الذين تمكنوا من الحصول على تذاكر والذين أكملوا دفع قيمتها، من التقدم بطلب حجز مكان الإقامة وطلب الحصول على بطاقة هيّا الإلزامية عبر زيارة Qatar2022.qa.
المحرر: سعد أحمد
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