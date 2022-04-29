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اسطورة الريال: كريم بنزيما يستحق جائزة الكرة الذهبية هذا العام

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-04-29 | 18:38

اسطورة الريال: كريم بنزيما يستحق جائزة الكرة الذهبية هذا العام

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أكد اللاعب الدولي الإسباني السابق وأسطورة فيرناندو هييرو، اليوم الجمعة، أن المهاجم الفرنسي كريم بنزيما يستحق جائزة الكرة الذهبية هذا العام.
وقال هييرو ان "بنزيما الذي سجل هذا الموسم 41 هدفا حتى الآن في 41 مباراة رسمية "إنه لاعب استثنائي والأهم في خط هجوم الفريق".

واضاف: "جميعنا يعرف ذلك، لو كنت مسؤولا لمنحته الكرة الذهبية، لكن هذا يقرره المسؤولون عن الجائزة".


وتابع: "ريال مدريد على وشك أن يتوج بطلا لليجا لأن وجود هذا الفارق الكبير بينه وملاحقيه مع تبقي خمس جولات يعكس الأداء الجيد له".

كما أبدى هييرو قناعته بأن "أتلتيكو مدريد سيقوم بعمل ممر شرفي للفريق الملكي في الجولة بعد القادمة في ديربي العاصمة".

ويحتاج الريال التعادل على الأقل أمام إسبانيول غدا السبت في ملعب سانتياجو بيرنابيو ليتوج بطلا لليجا أو أن يتعثر ملاحقيه، وإشبيلية ولا يحققان الفوز في مباراتيهما.


سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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