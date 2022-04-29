اختفى منذ 25 عامًا.. كيف عاد "رفاعي" إلى أسرته في قنا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا - عبد الرحمن القرشي:

لم يكن مشهدا سينمائيا من فيلم قديم، عاد شاب إلى أسرته بعد غياب 25 عاما، ظن فيهم الجميع أن الأمور انتهت ولن ترى الأسرة ابنها مجددًا.

وقال نوفل البدري مؤمن أحد أفراد الأسرة لمصراوي الشاب اسمه رفاعي محسن رفاعي من مواليد عام 1995 اختفى وعمره عامين في نجع الحميرات، بقرية المحروسة، التابعة لمركز قنا، واستمرت العائلة في البحث عنه طوال السنوات الماضية لكن لم ينجحوا في العثور عليه حتى عثروا عليه عن طريق الصدفة في إحدى دور الرعاية بمحافظة الغربية.

وأوضح البدري أن الشاب اختفى في ظروف غامضة من أمام منزله منذ 25 عاما، وفشلت جميع محاولات العثور عليه، قبل أن يعثر عليه أحد المواطنين ويدعه في دار رعاية بمحافظة الغربية.

وعن تفاصيل العثور عليه، أشار نوفل إلى أن إحدى العاملات بدار الرعاية التي كان بها رفاعي نشرت منشورات عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بالعثور على الشاب في مركز زفتى بمحافظة الغربية قبل 25 عاما، وأن أمنية الشاب العثور على أهله، مع إرفاق صورتين مع نص المنشور للشاب وهو في عمر العامين وقت تغيبه، مضيفا أن الأسرة تعرفت على الشاب من صورته وهو طفل وتواصلت مع السيدة صاحبة المنشور.

وتابع أن الأسرة توصلت للشاب وجرى عمل الفحوصات وتحليل DNA، وجرى التأكد من هويته وأنه ابنهم المتغيب منذ 25 عاما، مشيرا إلى أنه جاري إنهاء بعض الأوراق المتعلقة بالشاب وإعادته لأحضان أسرته مرة أخرى.