مجموعات “الناتو” البحرية تتدرب مع فنلندا والسويد!

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 29 أبريل 2022 07:09 مساءً - منذ 19 دقيقة

تتواجد حالياً في بحر البلطيق سفن من المجموعة الدائمة لمكافحة الألغام التابعة لمنظمة حلف شمال الأطلسي (SNMCMG1) والمجموعة البحرية الأولى الدائمة التابعة لمنظمة حلف شمال الأطلسي (SNMG1) للقيام بزيارات إلى الموانئ في فنلندا والسويد.

ومن 25 إلى 27 نيسان، توقفت مجموعة الناتو لمكافحة الألغام SNMCMG1 في توركو بفنلندا، ومارست إجراءات مضادة للألغام مع نظيراتها الفنلندية. بقيادة قائد البحرية الإستونية أوت لانميتس، تضم المجموعة كلّ من البحرية اللاتفية LNVS فيرسايتيس، والبحرية الإستونية إنس ساكالا، والبحرية الملكية الهولندية NHLMS شيدام. وعقب الزيارة، كان من المقرر أن تشارك المجموعة في تمرين بقيادة الأسطول الساحلي الفنلندي في بحر الأرخبيل.

وفي 29 نيسان، وصلت المجموعة SNMG1 إلى ستوكهولم، السويد، وتدربت مع الشركاء السويديين لزيادة قابلية التشغيل التوافقية. تشمل مجموعة SNMG1 شركة HNLMS زيفين بروفينسي أورن (من هولندا)، وفغس إرفورت (ألمانيا)، وهاليفاكس (كندا)، وفغس سبيسارت (ألمانيا). وفي الوقت الراهن، تضم المجموعة أيضاً FS لاتوش-تر أورفيل (فرنسا)، التي بقيت في البحر من أجل التدريبات.

وتنتهي زيارة الميناء في 2 أيار. وقبل زيارة الميناء، أجرت المجموعة مناورة دعم جوي مع غواصة تابعة للبحرية السويدية في بحر البلطيق. تدربت المجموعة على الحرب المضادة للغواصات، والتي تضمنت طائرات ثابتة الجناحين وعمليات طائرات هليكوبتر، وإجراءات دفاعية أثناء دخول الميناء ومغادرته.

وتعتبر المجموعة البحرية المشتركة SNMCMG1 والمجموعة البحرية SNMG1 جزء من القوات البحرية الدائمة للناتو وقوة الرد التابعة للناتو.

منذ غزو روسيا غير المبرر لأوكرانيا، عزز الناتو من ردعه ودفاعه، براً وجواً وبحراً.

وتُعد فنلندا والسويد أقرب شركاء الناتو، مع سنوات من الخبرة في التدريب والعمل جنباً إلى جنب كحلفاء.