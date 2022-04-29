ما جديد خسائر روسيا البشرية في أوكرانيا؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 29 أبريل 2022 07:09 مساءً - منذ ساعتين

ذكر مسؤولون غربيون اليوم الجمعة أن خسائر روسيا البشرية في أوكرانيا انخفضت مع تقلص ​​نطاق الغزو، لكن الأرقام لا تزال كبيرة للغاية.

وقال أحد المسؤولين “تقلصت طبيعة العمليات من حيث الانتشار الجغرافي، وبالتالي فإن الأعداد الإجمالية آخذة في التناقص”.

وأضاف “لكن مستوى الخسائر البشرية الذي نشهده فيما يتعلق بتلك المناطق التي يشتبكون فيها مع القوات الأوكرانية لا يزال مرتفعا للغاية”.

وأقرت أوكرانيا، الجمعة، بأنها تتكبد خسائر كبيرة في الهجوم الروسي على شرقي البلاد، لكنها قالت إن الخسائر الروسية أفدح.

وبعد أن أخفقت في شن هجوم على كييف في شمال أوكرانيا الشهر الماضي، تحاول روسيا حاليا فرض سيطرتها الكاملة على المناطق الشرقية المعرفة باسم دونباس.

واعترفت أوكرانيا بخسارتها السيطرة على بلدات وقرى هناك منذ بدأ الهجوم الأسبوع الماضي، لكنها قالت إن المكاسب التي حققتها موسكو جاءت بثمن باهظ للقوات الروسية المنهكة بالفعل من هزيمتها السابقة قرب العاصمة.

وقال أوليكسي أريستوفيتش المستشار الرئاسي الأوكراني: “تكبدنا خسائر كبيرة لكن الخسائر الروسية أفدح بكثير… تكبدوا خسائر فادحة”، وفق “رويترز”.

لكن أريستوفيتش لم يخض في تفاصيل الخسائر البشرية من كلا الطرفين في معارك الشرق.