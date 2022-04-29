شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات الألمانية تشن حملة مداهمات على «دويتشه بنك» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شنت السلطات الألمانية، حملة مداهمات على مصرف "دويتشه بنك" اليوم الجمعة.

وأعلنت السلطات القضائية في فرانكفورت أن مسؤولين من مكتب المدعي العام في فرانكفورت ومكتب الشرطة الجنائية الاتحادية وهيئة الرقابة المالية "بافين" فتشوا صباح اليوم مكاتب للبنك، وذلك بناء على أمر بالتفتيش صادر عن محكمة فرانكفورت.

وقال الادعاء العام إنه لا يمكن الإدلاء بمزيد من المعلومات "بسبب إجراءات التحقيق الجارية".

وذكر مصرف "دويتشه بنك" إن الأمر يدور حول إجراءات تحقيق "تتعلق ببلاغات عن غسل أموال مشتبه به" قدمها البنك، مضيفا أن "دويتشه بنك" يتعاون بشكل كامل مع السلطات.