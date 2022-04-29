انت الان تتابع خبر تحديد سبب عرقلة التحاق 'حداد' بالأولمبي العراقي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2022-04-29 | 18:03
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الخليج 365 - رياضة
يفتقد المنتخب الأولمبي العراقي خدمات مارتن حداد لاعب فريق أوريبرو السويدي، في نهائيات كأس آسيا التي ستقام في أوزبكستان مطلع يونيو/ حزيران المقبل، بسبب تأخر استكمال الإجراءات الإدارية.
يفتقد المنتخب الأولمبي العراقي خدمات مارتن حداد لاعب فريق أوريبرو السويدي، في نهائيات كأس آسيا التي ستقام في أوزبكستان مطلع يونيو/ حزيران المقبل، بسبب تأخر استكمال الإجراءات الإدارية.
وقال مصدر مقرب من لجنة المغتربين في الاتحاد العراقي، "أهم أسباب عدم اكتمال الأوراق الرسمية لحداد، مطالبة وزارة الداخلية بضرورة حضور والده إلى بغداد، ليستعيد الجنسية العراقية مجددا، بعدما تم رفع قيده قبل عدة سنوات".
وأضاف "مسألة التحاق مارتن حداد بصفوف الأولمبي العراقي متوقفة على تسهيل الإجراءات الحكومية بعد عطلة عيد الفطر، بعدما نُقلت أوراق اللاعب المتعلقة من السويد".
وأضاف "مسألة التحاق مارتن حداد بصفوف الأولمبي العراقي متوقفة على تسهيل الإجراءات الحكومية بعد عطلة عيد الفطر، بعدما نُقلت أوراق اللاعب المتعلقة من السويد".
يذكر أن مارتن حداد شارك مع الأولمبي العراقي في بطولة دبي الدولية، الشهر الماضي، وقدم مستويات متميزة، نالت إعجاب الجهاز الفني بقيادة التشيكي ميروسلاف سوكوب.
وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم، قد أعلن في وقتٍ سابق، عن اكتمال أوراق المهاجم أمين الحموي لاعب نادي هلسنبوري السويدي، ليصبح جاهزا لتمثيل العراق في نهائيات آسيا تحت 23 عاما.
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