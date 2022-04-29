شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 10 وإصابة 15 في انفجار وقع بمسجد غرب كابول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مسؤولون أفغان إن انفجارا قويا وقع في مسجد في غرب العاصمة كابول خلال صلاة الجمعة، مما أسفر عن مقتل عشرة على الأقل وإصابة 15.

وتشهد أفغانستان سلسلة من الهجمات على دور العبادة، وأهداف مدنية خلال شهر رمضان.

وذكر بسم الله حبيب نائب المتحدث باسم وزارة الداخلية إن الانفجار وقع في حوالي الساعة الثانية ظهرا بالتوقيت المحلي (1000 بتوقيت جرينتش).

وبين رجل كان داخل المسجد وقت الانفجار لرويترز، إن انفجارا ضخما وقع خلال الصلاة وإن يديه وقدميه أصيبت بحروق.

كما أوضح أحد سكان المنطقة إنه شاهد نقل أفراد داخل سيارات إسعاف بعد الانفجار، وأضاف "الانفجار كان مدويا للغاية ظننت أني فقدت السمع".

وأشار ممرض في مستشفى قريب، إلى إنهم استقبلوا عددا من المصابين في حالة حرجة.

وقُتل عشرات المدنيين الأفغان في الأسابيع الماضية، في انفجارات وأعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن بعضها.