الارشيف / اخبار العالم

انهيار مبنى سكني من 6 طوابق مساحته 700 م2 بوسط الصين

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار مبنى سكني من 6 طوابق مساحته 700 م2 بوسط الصين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انهار مبنى سكني وتجاري من ستة طوابق، في مدينة تشانجشا بوسط الصين.

وذكرت قناة "سي سي تي في" التلفزيونية اليوم الجمعة، أن عمال الإنقاذ تمكنوا من العثور على ناجين وسط الحطام، غير أنه لم يتم الإعلان عن أي أعداد . ولم يكن هناك في البداية أي معلومات بشأن الوفيات او الإصابات.

ولم يتضح أيضا عدد الأشخاص الذين كانوا في المبنى، الواقع على مساحة 700 متر مربع وقت الحادث.

وبحسب القناة، كان المبنى يضم فندقا ومطعما وشققا سكنية، ومازالت أعمال الإنقاذ جارية.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا