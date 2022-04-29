شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار مبنى سكني من 6 طوابق مساحته 700 م2 بوسط الصين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انهار مبنى سكني وتجاري من ستة طوابق، في مدينة تشانجشا بوسط الصين.

وذكرت قناة "سي سي تي في" التلفزيونية اليوم الجمعة، أن عمال الإنقاذ تمكنوا من العثور على ناجين وسط الحطام، غير أنه لم يتم الإعلان عن أي أعداد . ولم يكن هناك في البداية أي معلومات بشأن الوفيات او الإصابات.

ولم يتضح أيضا عدد الأشخاص الذين كانوا في المبنى، الواقع على مساحة 700 متر مربع وقت الحادث.

وبحسب القناة، كان المبنى يضم فندقا ومطعما وشققا سكنية، ومازالت أعمال الإنقاذ جارية.